Kuurne investeert 28 miljoen komende jaren: “Belastingen stijgen lichtjes, maar inwoners krijgen veel terug” Zo komt er nieuwe school bij Renbaan en krijgt centrum make-over Joyce Mesdag

03 december 2019

15u14 0 Kuurne De belangrijkste projecten die Kuurne deze legislatuur realiseert? Een gemeenteschool met multifunctionele sporthal bouwen op de site Renbaan en het centrum van Kuurne vernieuwen. Minpuntje: de belastingen gaan wel lichtjes omhoog. Een gezin zal gemiddeld 25 euro méér bijdragen. “Een redelijke bijdrage, want we investeren wel 13 miljoen euro meer dan de voorbije legislatuur”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).

Laten we beginnen met het minder goeie nieuws: de belastingen gaan licht omhoog. De aanvullende personenbelasting (APB) gaat van 7,5 procent naar 7,9 procent, de opcentiemen worden opgetrokken van 1.134 naar 1.209. In de praktijk betekent de verhoging dat een gezin gemiddeld 25 euro per jaar meer betaalt voor de APB, en 30 euro meer voor de opcentiemen bij een KI van ongeveer 1.000 euro.

Twee grote projecten

Burgemeester Francis Benoit (CD&V) belooft dat de Kuurnenaar wel veel terug zal krijgen. “We investeren de komende 6 jaar 28 miljoen euro, dat is 13 miljoen euro meer dan de afgelopen legislatuur. Twee strategische projecten springen eruit: een nieuw centrum aan de Leie en de uitbouw van een multifunctionele hotspot op de site van de Hippodroom.”

Tramstatie

Het Marktplein, de Kerkstraat, de Tramstatie, de Gen. Eisenhowerstraat en de K. Albertstraat krijgen een make-over. “We zijn volop bezig met de opmaak van die plannen”, zegt schepen Francis Watteeuw (sp.a). Vooral de Tramstatie zal een ware metamorfose doormaken. “Die is nu eigenlijk niet meer dan een asfaltparking. Dat moet een groen, gezellig plein worden. Het is ook de bedoeling dat fietsers en voetgangers een belangrijke plek krijgen in ons nieuwe centrum, maar ook de auto vergeten we niet. Veel mensen staan er immers op dat ze met hun auto naar het centrum kunnen. We willen graag in het voorjaar van 2021 van start gaan. De werken zullen gefaseerd verlopen.” Het Vlaspark wordt de komende jaren verder ontwikkeld. “Samen met intercommunale Leiedal kijken we om de bestaande 30 hectare uit te breiden”, zegt schepen Ann Messelier (CD&V). “Ook de pastoriewoning die leegstaat, biedt nog mogelijkheden.” Het Vlaspark zorgt voor de groene verbinding van het centrum met de Leie.

Renbaan wordt hotspot

De Renbaan moet de komende legislatuur een multifunctionele hotspot worden. Daarvoor wordt deze legislatuur een plan uitgewerkt. Op de parking bij de Crazy Horse komt een nieuwe school, die de bestaande Pienterschool en Wijzer moet vervangen. “De beide scholen hebben een oudere infrastructuur”, zegt schepen Jan Deprez (CD&V). “In plaats van te investeren in de renovatie van beide scholen, maken we er één nieuwe school van. Mét een multifunctionele sporthal. Die kan tijdens de schooluren door de school gebruikt worden. Buiten de schooluren kan die ingezet worden voor andere sportieve activiteiten. We komen in Kuurne op dat vlak immers capaciteit te kort.”

Knopen doorhakken

Over het zwembad worden deze legislatuur knopen doorgehakt. “We proberen onze vergunning te verlengen tot 2030”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Maar intussen gaan we wel over de toekomst nadenken. Gaan we voor een nieuw zwembad, of verbouwen we het huidige? In elk geval streven we naar een samenwerking met andere gemeenten of steden. Een samenwerking met Harelbeke kan een mogelijke piste zijn, maar ook in Heule komen ze op termijn zwembadwater te kort.”

Uiteraard staan er nog investeringen op de planning. Zo krijgt de voetbalclub een kunstgrasveld tegen seizoen 21-22, krijgt de Centrumschool een nieuwe groene speelplaats, wordt het warmtenet uitgebreid richting centrum, krijgt de bestaande sporthal een nieuwe sportvloer en wordt het dak vernieuwd, wordt geïnvesteerd in speelpleintjes, groene speelplekken en een speelbos, wordt de openbare verlichting versneld omgebouwd in ledverlichting, worden Hoeve Vandewalle en de Stokerijmolen vernieuwd, wordt verder gewerkt aan een cameranetwerk en wordt de politiepost in Kuurne vernieuwd.