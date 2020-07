Kuurne investeert 10.000 euro in veilige Ezelsfeesten Joyce Mesdag

02 juli 2020

18u56 5 Kuurne Het was even nagelbijten, maar de kogel is door de kerk: er komen Ezelsfeesten in oktober. Het gemeentebestuur zal een evenementenbureau in de arm nemen om een coronaproof editie te organiseren. Kuurne investeert 10.000 euro in de nodige veiligheidsmaatregelen. “Komt er een piek in het najaar, dan is dat geld misschien verloren, maar we willen het risico nemen”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).

Het wordt sowieso een andere editie van de Ezelsfeesten dan we in Kuurne gewoon zijn. Het Gemeentelijk Feestcomité laat weten dat de feesttent niet opgezet wordt dit jaar, traditioneel een van de grootste pijlers van het programma van de Ezelsfeesten. Jammer, want dit jaar zouden het grote namen worden. Het is intussen een publiek geheim dat Niels Destadsbader had bevestigd, en dat ze ook het populaire #LikeMe hadden weten te strikken voor deze jubileumeditie. “Een tent met een maximumcapaciteit van pakweg 500 personen is gewoonweg verlieslatend”, zegt voorzitter van het feestcomité Jean-Claude Lagappe. “En sponsors aanspreken in deze tijden lijkt ons ook niet evident.”

Het Gemeentelijk Feestcomité wil op de weide waar de tent gewoonlijk staat, uitpakken met alternatieven. “Daarom vragen we inwoners en verenigingen om samen activiteiten uit te werken. Alles kan, zolang de ezel centraal staat en de activiteit op een veilige manier kan doorgaan. Met ons comité willen we hulp bieden waar nodig.” Maar de Ezelsfeesten zijn méér dan de feesttent en de randactiviteiten van het Feestcomité. Ook het braderiecomité, de joggingclub, het koerscomité, Orde van de Ezel en de jeugdverenigingen werken elk jaar mee aan de Ezelsfeesten. “Het is de bedoeling dat wij samen met die partners een alternatief coronaproof programma in elkaar boksen”, zeggen burgemeester Francis Benoit (CD&V) en schepen Johan Bossuyt (N-VA). “Dat kan door de braderie te organiseren met éénrichtingsverkeer en met kleine optredens op feestpleinen die we volledig afsluiten.”

Ezeltjesworp

Activiteiten waarbij mensen dicht bij elkaar staan, zoals de Ezeltjesworp en de opvoering van Soepapke, vragen nog wat meer denkwerk. Vuurwerk komt er niet en ook de loopwedstrijd ‘Rapper dan een Ezel’ wordt afgelast. De gemeente investeert 10.000 euro in extra veiligheidsmaatregelen. “Maar we vinden het belangrijk om de Kuurnenaar Ezelsfeesten te kunnen aanbieden. Het wordt een kleine, fijne en creatieve editie van de Ezelsfeesten. En komt er een piek in het najaar, dan is dat geld misschien verloren, maar we willen het risico nemen.”