Kuurne en Kortrijk trekken met reuzen aandacht van Sporza-camera’s tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne Peter Lanssens

01 maart 2020

17u04 11 Kuurne In 2019 waren tijdens het slot van de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne enkel luchtbeelden van Kortrijk te zien. Dat zat Kuurne niet lekker omdat de ezelsgemeente, de start en aankomst is daar, het natuurlijk ook verdient om in beeld te komen. Dat lukte deze keer wel even, met dank vooral aan de reuzen op het Marktplein in Kuurne... en op de Grote Markt in Kortrijk.

Omdat enkel opmerkelijke dingen de live van Sporza kunnen halen, deed het gemeentebestuur van Kuurne een oproep aan inwoners om zelf initiatief te nemen. Zo werd op het dak van WZC Heilige Familie met zwarte verf de boodschap ‘Welkom in Ezelgem. WZC Heilige Familie Groet U. #Kuurne’ geschilderd, onder impuls van personeelslid Elke Callens. Helaas niet te zien tijdens de live uitzending op Sporza. Op het dak van specialist in pellet verwarming Stroomop was op een groot doek oerflandrien Briek Schotte te zien, naar een foto van Stephan Vanfleteren. Dit beeld werd getoond na de aankomst. Wél opgemerkt: reuzen Smetje van de Leiehoek en Jean van Wevelgem op het Marktplein in Kuurne. Sporza nam de reuzen twee keer kort in beeld. Zelfs Kortrijk deed mee, uit sympathie voor de kleine buurgemeente. Op de Grote Markt van Kortrijk dook zondagnamiddag de reuzin Emma op. Ze had een groot spandoek bij met daarop een boodschap voor de cameraman in de helikopter van Sporza: ‘Kijk ook eens naar Kuurne’. Ook dat was te zien tijdens de live uitzending, op het einde.

Spielerei

“Zelfs de beste stad van Vlaanderen moet toegeven dat er ook wel eens naar Kuurne mag gekeken worden”, knipoogt burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne. Want het is nog altijd Kuurne-Brussel-Kuurne en niet Kortrijk-Brussel-Kortrijk (KBK). “Het is ‘spielerei’, maar het leefde wel in Kuurne hoor. Ik ben tevreden. Volgend jaar wordt het nog beter. Dan steken we nog een tandje bij om Kuurne in beeld te brengen”, aldus Francis Benoit.