Kuurne bundelt alle informatie rond kinderen en opvoeding in boekje Huis van het Kind Joyce Mesdag

26 februari 2020

16u26 0 Kuurne Kuurne heeft een tweede, vernieuwde versie van het boekje ‘Huis van het Kind’ klaar. Je vindt er informatie over vroedvrouwen, jeugdverenigingen, scholen, kinderopvang, sportkampen, enz.

“In 2018 lanceerde het Sociaal Huis het informatieboekje voor de eerste maal, in samenwerking met verschillende partners: Gezinsbond, Kraamzorg De Wieg, Kind en Gezin, Lokaal overleg kinderopvang Kuurne, Logo Leieland, Groep Ubuntu, Vives en ’t Alternatief”, zegt schepen van Welzijn Bram Deloof (N-VA). “Het boekje werd na twee jaar geëvalueerd, en we hebben een tweede uitgave uitgebracht. De contactgegevens en adressen werden gecontroleerd, maar er werden ook enkele zaken aan toegevoegd. Nu vind je er ook gegevens over logopedisten, psychologen en informatie over mondzorg en handhygiëne over terug. Het boekje werd geanalyseerd door een experte van Wablieft, die het boekje omzette in heel eenvoudige en klare taal. Op die manier is het boekje ook toegankelijk voor anderstaligen en laaggeschoolden.”

Het boekje heeft wel degelijk nut, zegt Deloof. “Het ruim aanbod van dienstverlening in functie van kinderen is niet altijd even bekend bij ouders. Met deze wegwijzer willen we in één boekje alle informatie meegeven aan de ouders. De partners van Huis van het Kind zullen dit boekje meenemen tijdens huisbezoeken en waar nodig, samen met de ouders het aanbod even doorlopen. Het boekje bevat op diverse plaatsen een notitiepagina en bij elk thema een handig plan, waardoor je de dienst gemakkelijk vindt. Het boekje heeft zeker al zijn nut bewezen, daarom was het belangrijk om alle gegevens te updaten.”

Raadpleeg het boekje via www.kuurne.be/huisvanhetkind of haal een exemplaar op in het Sociaal Huis.