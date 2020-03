Kuurne-Brussel-Kuurne krijgt zo’n 95.000 euro steun van de gemeente Joyce Mesdag

06 maart 2020

14u38 0 Kuurne In de recentste gemeenteraadszitting werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen het gemeentebestuur en de Koninklijke Sportingclub Kuurne, de organisatie achter Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Het gemeentebestuur van Kuurne ondersteunt de organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne al vele jaren zowel financieel als logistiek”, klinkt het bij burgemeester Francis Benoit en schepen van Sport Jan Deprez, beide CD&V. We willen die ondersteuning en samenwerking voor 2020, 2021 en 2022 bestendigen via een samenwerkingsovereenkomst. Als gemeentebestuur erkennen we de internationale uitstraling van deze wielerwedstrijd en vinden we het ook zeer belangrijk om deze met start en aankomst in Kuurne te laten doorgaan.” Kuurne telt 90.000 euro neer voor de editie van dit jaar, van afgelopen weekend dus, en respectievelijk 95.000 euro en 100.000 euro voor de edities van 2021 en 2020.