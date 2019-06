Kuurne bedankt alle mantelzorgers Joyce Mesdag

19 juni 2019

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de Thuiszorgwerking, werden alle Kuurnse mantelzorgers uitgenodigd voor een verwennamiddag. Alle inwoners van Kuurne die de zorg op zich nemen voor een partner, kind, ouder, familielid, buur of vrienden werden in het dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Ze konden ook kiezen uit drie activiteiten: een wandeling in het Heulebeekdomein, een kleurenanalyse door een kleurenconsulente, of een lezing over het belang van voeding in de thuiszorg door een diëtiste/diabeteseducator. “We wilden deze mantelzorgers bedanken”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Het is dankzij hen dat de mensen waar ze voor zorgen langer thuis kunnen blijven wonen.”