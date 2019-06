Kruispunt N50-R8 gaat vrijdagmiddag weer open Joyce Mesdag

06 juni 2019

17u44 0 Kuurne Het kruispunt van de N50 met de R8, op de grens van Kuurne met Kortrijk, gaat vrijdagmiddag terug open voor alle verkeer.

Sinds 23 april is het kruispunt onderbroken, omdat het veiliger moest worden gemaakt voor de zwakke weggebruikers. Alle hoeken van het kruispunt werden aangepakt, niet enkel de hoek aan telecom- en elektronicawinkel Tiger Experience, waar het eerst sprake van was, maar ook de andere drie hoeken, aan garage Devos-Capoen in Kuurne en aan Volvo Cars Novabil en carwash Wash Box in Kortrijk.

De fietspaden ter hoogte van de kruispunten werden gescheiden van de rest van de rijweg. De verkeerslichten werden zo afgestemd dat fietsers en voetgangers eerst groen licht krijgen en kunnen oversteken, en pas daarna gemotoriseerd verkeerd mag vertrekken. Op die manier worden conflicten met rechtsafslaand verkeer en dus ook dodehoekongevallen vermeden. In de middenberm van de R8 (kant Harelbeke) werd een voetpad aangelegd om de R8 over te steken.

Het kruispunt kreeg in de volksmond al de benaming ‘kruispunt des doods’, omdat er in het verleden al heel wat ongevallen zijn gebeurd. In 2015 raakte Joeri Verbeeck uit Heule daar nog zwaargewond, en vorig jaar in juli kwam er nog een dame om het leven. In september vroegen 250 actievoerders nog een dringende herinrichting van het kruispunt.