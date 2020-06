Krijgt renbaan op termijn een bikepark? Joyce Mesdag

19 juni 2020

08u56 0 Kuurne Het gemeentebestuur denkt eraan om een bikepark te realiseren op de site hippodroom in Kuurne. Dat is een zeer technisch mountainbike, freewheel, BMX parcours waarop je je technische skills kunt oefenen.

Dat de hippodroomsite de komende jaren andere functies zal krijgen, was al duidelijk. Zo komt er tegen schooljaar 2023-2024 een gloednieuwe gemeenteschool. Maar het huidige gemeentebestuur wil van de hippodroom op langere termijn echt een polyvalente site maken waar jeugd, cultuur, feesten en evenementen samen worden gebracht.

Blijkbaar is de realisatie van een bikepark een van de ideeën die op dit moment in overweging worden genomen. Nog voor de lockdown werd afgekondigd, trok het gemeentebestuur op bezoek naar het Tom Dumoulin Park in Nederland. Een dergelijke bikepark zou 600.000 euro kosten. “Veel geld, dus we zouden dat enkel realiseren als we daar partners voor vinden voor dat project”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).