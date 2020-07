Kooplokaalbon wordt verlengd: “Je kan er nog kopen tot 31 juli, maar wel niet meer voor elke handelaar” Joyce Mesdag

01 juli 2020

14u13 0 Kuurne Je kan de Kuurnse Kooplokaalbon nog tot en met 31 juli kopen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die tot 30 juni te koop aan te bieden, maar ‘wegens succes’ wordt die periode nu verlengd.

Kuurne lanceerde de bon om de kleinhandel te steunen. De bon kan enkel gespendeerd worden bij lokale handelaars die door corona verplicht moesten sluiten. De gemeente doet je telkens 20 procent cadeau bovenop de waarde van je bon en maakt daarvoor 60.000 euro vrij. “Op die manier verhogen we de koopkracht van de inwoners met 20 procent, én stimuleren we lokale handel”, zegt schepen Johan Bossuyt (N-VA). De Kooplokaalbon is een van de maatregelen die de gemeente neemt in het kader van de coronacrisis.

Elke Kuurnenaar kan in totaal voor maximum 500 euro aan kortingsbonnen (50 bonnen van 10 euro) aankopen, waarvan ze maximum 25 bonnen bij dezelfde handelaar kunnen verteren. De kooplokaalbonnen kunnen enkel gebruikt worden bij de handelszaken die verplicht moesten sluiten of die door de coronamaatregelen een groot verlies leden. “Ook kunnen er maximum 250 bonnen per handelaar uitbetaald worden, om zo de inkomsten over de handelaars te verspreiden.”

Opgelet, voor je bonnen koopt, er zijn een aantal zaken waar je ze bonnen niet meer kan gebruiken: Fietsen Jo Lambrecht , Lapauw en Philsor, kappers Christine en Frisisto, elektro Wynant en Depypere, kledij Deleye, de 3 wijzen, kroeg De Ververie, interieur Parket Center, Optiek Devriese en Lingerie Lucrèce. Check kuurne.be/kooplokaalbon.