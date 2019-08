Komt eerste gesloten wielercircuit van het land

op hippodroom in Kuurne? Alexander Haezebrouck & Erik De Block

07 augustus 2019

19u03 0 Kuurne Er zijn plannen om op de hippodroom in Kuurne het eerste gesloten wielercircuit aan te leggen voor jonge wielrenners. Het idee komt van het Gaverzicht – Be Okay Cycling-team die ermee naar Cycling Vlaanderen trok. Zij zijn nu in gesprek met de gemeente Kuurne, die eigenaar is van de hippodroom.

“We waren een tijdje geleden aan het nadenken over hoe we onze jeugdrenners op een veiligere manier kunnen laten trainen”, vertelt voorzitter Thomas Debrabandere,. “Trainen op de openbare weg wordt steeds gevaarlijker. We zien dat in Nederland elk jeugdteam een gesloten wielercircuit heeft, in Vlaanderen bestaat dat niet. Enkel op het racecircuit in Zolder kunnen jonge wielrenners enkele avonden trainen, maar dat is geen parcours om te wielrennen.” Het Gaverzicht-team telt 130 wielrenners tussen 7 en 18 jaar. Medebestuurslid en voormalig wielrenster Lieselot Decroix van het cycling team die in Kuurne woont, kwam met idee op de proppen van de renbaan in Kuurne. Het Gaverzicht-wielerteam ging met zijn idee aankloppen bij Cycling Vlaanderen en wat blijkt? De sportfederatie is het idee best genegen. “We hebben ondertussen al enkele gesprekken gehad met de gemeente”, vertelt Massimo Van Lancker van Cycling Vlaanderen. “Het is de bedoeling om een parcours te bouwen waar kan getraind worden op techniek, snelheid en fietsen in peloton. Op die manier kunnen jonge renners het vak leren, ook onverwachte obstakels vermijden kan daarop geoefend worden, in Nederland heb je circuits waar ook kasseistroken op liggen om die te leren kennen. Of dit ongevallen zoals dat van Bjorg Lambrecht in de toekomst kan vermijden, is moeilijk te zeggen, maar jonge renners zullen wel beter voorbereid zijn.”

Simulatie gemaakt

Bij het Gaverzicht – Be Okay Cycling Team willen ze het parcours graag op het binnenplein bouwen van de hippodroom. “We hebben zelf al eens een simulatie gemaakt en kunnen een parcours van 2,5 kilometer uittekenen waar ook hoge snelheden kunnen op gehaald worden met daarin bochten die de renners dan aan volle snelheid kunnen nemen. Eigenlijk moet er enkel nog beton gegoten worden om te kunnen starten, kleedkamers, verlichting, alle andere noodzakelijke elementen zijn al aanwezig. Het zou ideaal zijn.” Ook burgemeester Francis Benoit (CD&V) staat open voor het idee. “Maar we moeten eerst onderzoeken of het technisch haalbaar is”, zegt hij. “Zo’n project kost geld en wie gaat wat betalen? We willen ook dat de drafsport op de renbaan blijft, het zou dus moeten gecombineerd worden. We zijn bezig met alles te bekijken vooraleer we dat op de gemeenteraad kunnen brengen. Voor een evenement als Kuurne-Brussel-Kuurne bijvoorbeeld zou het geweldig zijn, mochten we de aankomst kunnen organiseren in het gesloten wielercircuit.”