Koekjes en chocolade voor de blokkende studenten Joyce Mesdag

22 januari 2020

18u23 0 Kuurne Enkele leden van het gemeentebestuur van Kuurne hebben de studenten die samen studeren in Hoeve Vandewalle een bezoekje gebracht.

Ze hadden chocolade en koekjes bij van de wereldwinkel. “We maken er een traditie van om hen elke blokperiode te bezoeken”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “In de zomer zorgen we ervoor dat er drie locaties zijn waar studenten in elkaars gezelschap kunnen studeren: de Kubox, Hoeve Vandewalle en de bib. In de winter is er iets minder vraag, dan volstaan de bib en Hoeve Vandewalle als studeerplekken. De hoeve blijft de populairste plek, deze week zitten daar een 20-tal studenten bijeen om te blokken. Met wat comfort food willen we hen graag een hart onder de riem steken.”