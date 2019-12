Kleuterjuf wordt ten huwelijk gevraagd tussen haar leerlingen Joyce Mesdag

16u08 0 Kuurne De leerlingen van basisschool Pienter in Kuurne zaten vanmiddag op de eerste rij bij een huwelijksaanzoek. Anthony Rassalle vroeg er kleuterjuf Ilse Depypere ten huwelijk.

Anthony wilde graag een origineel aanzoek doen. “En de school is echt haar leven, ze doet haar job supergraag”, vertelt hij. “Daarom leek het een topidee om haar te vragen om met mij te trouwen, tussen de kleuters van Pienter.” Hij belde burgemeester Francis Benoit, en die regelde alles, samen met directrice Sandra Devinck. “We hebben Ilse weggelokt uit haar eigen klas om wat over haar job als kleuterleidster te vertellen in het zesde leerjaar”, vertelt Sandra. “Daarna hebben Francis en ik haar weggelokt uit die klas ‘om nog iets te vragen’. Anthony stond haar hier op te wachten in de turnzaal, samen met hun ouders en kinderen, en alle kleutertjes van haar klas.” Ilse was verrast, maar zei volmondig ja. Van alle kinderen kreeg ze een rode roos. “Ik had echt niets in de gaten, wat een mooie verrassing zeg!”