Kersvers Koning Ezel gaat op de knieën voor vriendin: “Wou ik twee jaar geleden al doen, maar toen greep ik naast titel” Joyce Mesdag

07 oktober 2019

16u00 0 Kuurne Kersvers Koning Ezel David Claeys (43) heeft zijn vriendin Severine Christiaens ten huwelijk gevraagd op de feestelijke kermisreceptie. Het was z’n eerste daad als ‘koning’, 12 uren nadat hij de titel won. “Ik wilde het eigenlijk twee jaar geleden al doen, maar toen ben ik net niet gewonnen. Dus heb ik nog even gewacht.”

Eerst even een terugblik naar 2017, bij de vorige verkiezing van Koning Ezel. David Claeys en Olivier Wambacq waren de twee kandidaten die bij de praktische en theoretische proeven de meeste punten behaalden, en zij mochten het dus tegen elkaar opnemen in de ‘hooiopper’. Bij die proef duiken twee kandidaten in een berg hooi, op zoek naar een medaille. Diegene die als eerste de medaille vindt, die wordt Koning Ezel.

David was toen 6 jaar samen met zijn vriendin Severine Christiaens. “Ik zou haar ten huwelijk vragen, mocht ik winnen toen”, zegt David. “Severine wist dat, ja. We hadden het daar al over gehad. Ik had een overeenkomst gemaakt met de juwelier. Als ik zou winnen, zou ik mijn ring de dag erop mogen afhalen. Maar ik werd het net niet. Héél jammer.”

Niets te bewijzen

Ook Severine was toen teleurgesteld. “Maar vooral omdat hij geen Koning Ezel was geworden. Hij wilde het zo graag en had zo zijn best gedaan”, zegt ze. “Niet omdat ik niet zou kunnen trouwen met hem. Begrijp me niet verkeerd. Ik wil heel graag met David trouwen, maar ik ben niet de vrouw die al van toen ze klein was droomt van een trouwfeest waarin ze een witte bruidsjurk kan dragen.” De trouwplannen belandden in de kast. “Een jaar lang heb ik gezegd dat ik niet opnieuw zou meedoen”, zegt David. “Ik had het héél goed gedaan, ik was in de finale beland, dus ik had eigenlijk niets meer te bewijzen. Ik had er ook niet zoveel zin meer in, na mijn nederlaag. Maar met de Ezelsfeesten vorig jaar hebben ze mij opnieuw zot genoeg gekregen om me in te schrijven.”

Blijdschap

David nam het dit jaar op tegen 6 andere kandidaten. Hij belandde opnieuw in de finale, dit keer met Sybe Vandemeulebroucke. Dit keer vond hij wél als eerste de medaille. “Dolgelukkig was ik”, zegt David. “Achteraf zag ik een filmpje waarop je mijn blijdschap ziet, zelf weet ik er niets meer van. De herinnering is volledig wég, door de emotie. Ik ben vooral blij voor de leden van het feestcomité van Sint-Pieter. Het was de zoveelste keer op rij dat iemand van ons in de hooiberg was geraakt (Geert Lietaert eindigde zelfs drie keer als tweede, nvdr.), maar het lukte nooit. Nu dus gelukkig wel.” David ging de dag erop op zijn knie, temidden de feestelijke kermisreceptie. Severine, die moest geen twee jaar nadenken over haar antwoord.

Mocht David dit keer niet gewonnen zijn, had hij zijn vriendin toch ten huwelijk gevraagd dit kermisweekend. “Ik ben al eens getrouwd geweest, dus ik heb de voorbije jaren de boot wat afgehouden. Maar weet je, als het goed voelt, en het zit goed, en je hebt een goeie band met je partner, waarom niet, hé? Ik had het dus al beslist op voorhand, ik zou de vraag sowieso stellen dit weekend.”