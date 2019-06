Kasteelwijk en Spijker & Schardauw in nieuw en modern jasje, ook Vlastuin krijgt vorm: “Historische hertekening van Kuurne” Peter Lanssens

21 juni 2019

08u22 0 Kuurne Kuurne gaat voluit voor betaalbaar, kwalitatief en duurzaam wonen. Met de ambitieuze sociale woonprojecten Vlastuin en Kasteelwijk en een opvallende make-over voor de sociale woonwijk Spijker en Schardauw. De investeringskost gaat over de kaap van 20 miljoen euro. “We staan aan de vooravond van de historische hertekening van Kuurne”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).

De sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp en de gemeente Kuurne slaan de handen in elkaar. Op de Vlastuin in de Eisenhowerstraat, de ‘steentjesparking’ in de volksmond, komt een nieuwbouw met 34 sociale huurappartementen. Met inbegrip van een publieke tuin ook. De sloop van enkele oude gebouwen daar start na de Ezelsfeesten in 2019. De bouw start in de loop van 2021. Kostprijs van het project van Architecten 2DVW: 5,5 miljoen euro.

88 nieuwe huizen in Kasteelwijk

In de Kasteelwijk zijn de sociale gezinswoningen in Nieuwenhuyse en de Vlasbloem- en Kasteelstraat uit de jaren ’50 en ’60 van vorige eeuw dringend aan vervanging toe. De komende jaren worden 51 woningen gesloopt en vervangen door 88 nieuwe huizen, duurzaam en hedendaags. Er zijn vier fasen. Die worden over zeven jaar gespreid en vatten in 2019 met de sloop van de woningen Nieuwenhuyse 38 en 40 aan. De bouw van de eerste tien woningen start in 2020. Huurders die moeten verhuizen, krijgen altijd begeleiding. Het project van Damman Bouwonderneming en architect Piet Sileghem kost 15 miljoen euro.

Spijker & Schardauw verdichten

De sociale woonwijk Spijker & Schardauw krijgt een make-over. Meest duurzame optie na een technisch onderzoek is het vervangen en verdichten van de huidige site, waarbij de bebouwde oppervlakte van 50 naar 30 procent gaat. Het aantal wooneenheden, nu 153, neemt lichtjes toe naar 155 tot 170. De publieke ruimte wordt volgens de noden van bewoners heringericht. Ook hier krijgen huurders die moeten verhuizen, altijd de nodige begeleiding. Eigen Gift Eigen Hulp stelt in het voorjaar van 2020 een team van ontwerpers samen. Om zo een architectuurwedstrijd vorm te geven. Een verdere timing en budgetten liggen nog niet vast. Een infomeeting voor de betrokkenen volgt in het najaar. Stéphane Beel Architects uit Gent deed een stedenbouwkundige voorstudie.

Kantoren Eigen Gift Eigen Hulp verhuizen

Nog meer nieuws: Eigen Gift Eigen Hulp verhuist in het najaar van Bonaerde naar De Zwingel in de Koningin Elisabethstraat. “De huidige kantoren zijn te groot en vragen te veel aanpassingen om de dienstverlening te optimaliseren”, zegt voorzitter Etienne Vancoppenolle. “De opbrengst van de verkoop van de huidige kantoren zal gebruikt worden om de doelstelling van Eigen Gift Eigen Hulp verder te halen. Die is inzetten op een duurzaam, kwaliteitsvol en sociaal woonaanbod in Kuurne”, aldus Vancoppenolle. Nog dit: wie in het algemeen steun nodig heeft bij een woonzoektocht, renovatiebegeleiding nodig heeft of uitleg wil over het premielandschap en/of energiebesparende maatregelen, kan in Kuurne altijd in het gemeentelijk woonloket terecht.