Karateclub krijgt stage van bokskampioene Oshin Derieuw, zelfs schepen Ann Messelier doet mee Peter Lanssens

16 februari 2020

Kuurne Bokskampioene Oshin Derieuw, sportvrouw van het jaar in Kuurne, trok zaterdagochtend naar karateclub Toukon. Ze gaf er de leden een pittige training. Ook schepen Ann Messelier deed mee.

De Kuurnse karateclub trekt twee keer per jaar de bokshandschoenen aan. Dat een echte bokskampioene de training kwam geven, is een primeur. Oshin Derieuw is net terug van een stage in Bulgarije. Ze trekt in maart naar Londen om er deel te nemen aan selectieproeven voor de Olympische Spelen. Ze kan ook in mei in Parijs nog een van de zes tickets voor Tokio bemachtigen. Het is een grote droom van Oshin Derieuw. Om zich goed te kunnen voorbereiden, krijgt ze zes maanden vrij als kabinetsmedewerker van burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne.