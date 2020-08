Josephine-Charlotte (20) uit Kuurne gaat op zoek naar de liefde in Love Island Joyce Mesdag

18u58 0 Kuurne Tien Vlaamse en Nederlandse singles gaan in een nieuwe Spaanse villa op zoek naar de ware liefde in het tweede seizoen van ‘Love Island’. Tussen de singles vinden we ook een vleugje Kuurne: de 20-jarige Josephine-Charlotte Lecluyse. Begin vorig jaar eindigde ze nog op de vijfde plaats in de verkiezing van Miss België.

Josephine-Charlotte Lecluyse is rustig aan het timmeren aan haar ‘showbizz’-carrière. In 2015 haalde ze al een eerste keer onze krant, toen ze in een Thais modeblad verscheen. De Thaise halfzus van haar mama is daar een echte ster, en aangezien Josephine-Charlotte al jaren droomde van een internationale modellen-carrière, had die halfzus een fotoshoot geregeld met hen samen.

Josephine-Charlotte meende het ook serieus, want je kon haar vanaf toen ook boeken via een jong modellenbureau. In 2016 haalde ze nog eens onze krant, toen ze verkozen werd tot Flair Model, en in 2018 nog eens, toen ze een rol had gescoord in drie nationale reclamespotjes. Even later schreef ze zich ook in voor Miss België, waar ze uiteindelijk zelfs op een hele mooie vijfde plaats zou eindigen.

“Ik droom er eerlijk gezegd al jaren van om mijn land op die manier te mogen vertegenwoordigen”, zei ze toen. “Of ik kans maak? Ik heb wel een uniek uiterlijk, misschien zou dat net mijn troef kunnen zijn. Vroeger vond ik mijn sproetjes niet mooi, ik wilde ze op een bepaald moment zelfs laten weg laseren. Maar intussen ben ik ze leren appreciëren, nu zijn ze zelfs mijn grootste trots geworden.”

Vanaf maandag gaat ze op zoek naar de liefde, in het nieuwe seizoen van ‘Love Island’. “Ik ben klaar met jongetjes, ik wil hier een echte man vinden”, zegt ze daarover. “Het enthousiaste model afkomstig uit Kuurne zegt wat ze denkt en staat graag in de spotlight”, zo klinkt het in de omschrijving. Ze is hard to get en laat de mannen dus graag zweten, een tweede kans geeft ze niet: “Mannen die me dumpen, hebben achteraf altijd spijt.”