Jongeren leren zingen en gitaarspelen op vierdaags kamp Christophe Maertens

23 augustus 2019

08u44 0 Kuurne Tijdens de zomervakantie trekt niet iedere jongere naar de Ardennen met de scouts of de Chiro, er zijn er ook die een muziekkamp volgen. Een koppel muziekcoaches uit Kuurne dompelt muzikanten tussen 12 en 18 jaar op het domein De Gavers in Harelbeke vier dagen onder in zang en gitaar.

“Wij zijn muziekcoaches en runnen het bedrijf SoundEscape in Kuurne”, zeggen Tes Emanuël en Kevin De Cuyper. Tes is afkomstig uit Oost-Vlaanderen en fulltime met de zaak bezig, terwijl haar partner Kevin ook werkzaam is als geluidstechnicus voor de Kortrijkse stadschouwburg. “Bij ons kan je terecht als je een instrument wilt aanleren. We geven een persoonlijke begeleiding, anders dan bij een klassieke muziekschool. Bij ons krijgen de leerlingen veel meer ruimte.” De muziekcoaches organiseerden dit jaar voor het eerst een heus muziekkamp. Dat vond plaats in de lokalen van de zeescouts in Harelbeke. “We dompelen jongeren vier dagen onder in muziek en leren hen zoveel mogelijk zaken”, zegt Tes. “Je moet het echt zien als een kamp. De deelnemers slapen en eten hier. Ze leven samen en alles draait rond muziek.” De organisatoren gaan met de jongeren naar een optreden kijken en lieten de metalband Divided uit Kortrijk een gastoptreden geven in de loods. Een gitarist van de band, Jelle Rouquart, is trouwens gastlesgever op het kamp. “Vier dagen niets anders doen dan gitaar spelen, wat kan er nu in godsnaam leuker zijn?”, lacht Jelle.

Yiannis De Meersman (19) uit Aalst is een van de deelnemers aan het kamp. “Ik speel al twee jaar gitaar en ik neem deel om mijn spel te verbeteren. Het is een zeer geslaagd opzet.”

Meer info via www.soundescape.be.