Jongeren beginnen steeds later met feesten, Diedjies heeft de oplossing! Joyce Mesdag

29 januari 2020

18u59 0 Kuurne De uitgaande jeugd start tegenwoordig steeds later op de avond met feesten, en daar hebben ze bij discotheek Diedjies een oplossing voor gevonden: als ze voor 22 uur naar Diedjies afzakken krijgen bezoekers er frietjes, pizza, pasta en healthy food a volonté.

Het is een trend die zaakvoerders van uitgaansgelegenheden met lede ogen aanzien: het is tegenwoordig pas vanaf 23u of zelfs nog later dat het feest losbarst. “Het is een vicieuze cirkel”, zegt Gregory Van Wonterghem van Diedjies. “Onze bezoekers redeneren ‘we wachten om te gaan feesten tot er al wat volk is’, maar zo komt het feestje steeds later op gang, natuurlijk.”

Dat is geen goeie zaak voor Diedjies. “Wij zijn enkel open op zondagavond. Vroeger kwamen de mensen hier al toe om 21u, 21u30. Dan kan je nog enkele uren feesten, en toch nog op een treffelijk uur naar je bed, als je de dag erop naar het werk of naar school moet. Maar als het pas om 23u begint, dan schrikt dat bezoekers wat af. Onze klanten vinden dat zelf óók jammer, hoor. Want het is voor hen tussen 21u en 23u dan ook vaak wat ‘verloren lopen’, en wachten tot het laat genoeg is om erin te vliegen.”

Bij Diedjies hebben ze nu de oplossing. “We openen voortaan een uur vroeger, om 20 uur, en bieden onze bezoekers tot 22 uur voor de normale inkomprijs van 10 euro eten aan: frietjes, pizza, pasta en healthy food a volonté. Voor ons is dat een kleine inspanning: onze keuken draait die dag toch voor onze feestzalen. En als we er sneller ambiance mee kunnen creëren, is iedereen content.”

De eerste zondagen viel het concept ‘Foodjies’ alvast in de smaak. “Onze dj wist niet goed waar hij het had afgelopen zondag: om 22u mocht hij al stevig beginnen werken. Onze dansvloer stond al vol.”

Komende zondag staat er alvast een specialleke op de planning: Aaron Vanneste, finalist bij Kamp Waes en afkomstig uit Kortrijk, komt langs. “En hij brengt een special guest mee, ofwel Tom Waes zelf, ofwel zijn buddy Zeger. Hij wilde het ons zelf nog niet vertellen wie het zou worden.” Wie zich verkleed in legersfeer mag gratis binnen.