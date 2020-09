Jonge elektricien sterft op de fiets: “Zijn passie is Simon fataal geworden”

Kuurne

De Ezelsgemeente is in rouw. Simon Meysmans, zelfstandig elektricien maar ook sociaal geëngageerd in Kuurne, kwam dinsdagavond in Ooigem om het leven toen hij op z’n koersfiets werd aangereden door een auto . De 25-jarige man verleende geen voorrang. “We nemen de automobilist niks kwalijk”, zegt mama Ann Decock. “Simon en hij waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.”