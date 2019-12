Jonge automobilist knalt door glad wegdek tegen gevel café LSI

02 december 2019

11u55

Bron: LSI 30 Kuurne In Kuurne is maandagochtend de auto van een 20-jarige automobilist tegen de gevel van café De Leiehoek geknald. De jongeman liet zich verrassen door het gladde wegdek en was niet alleen. In de Kortrijkse regio kreeg de politie van de zone Vlas zo’n 20-tal meldingen van valpartijen, gladde wegen of ongevallen door de gladheid. De spoedopname van AZ Groeninge kreeg zo’n 60 patiënten over de vloer.

Rond 8.30 uur reed J.D. uit Anzegem met zijn Renault in de Steenovenstraat in Kuurne. Ter hoogte van de Weidenstraat verloor hij aan een lichte asverschuiving de controle over het stuur en ging aan het slippen. Aan de overkant van de weg knalde hij met de wagen tegen de hoek van de gevel van café De Leiehoek. Door de aanrijding werd een groot gat in de hoek van de gevel geslagen. De brandweer moest ter plaatse komen om te stutten. “Ik hoorde een luide knal, meer niet”, vertelt uitbaatster Lincy Meuleman, die vlakbij woont. “Ik kwam buiten en zag de schade en het voertuig dat al opnieuw op de weg was gekatapulteerd. De jonge automobilist was niet gewond maar wel in shock. Hij zal wellicht flink geschrokken zijn.”

Verjaardagsfeestje

Het café kan gewoon open blijven. “De schade is aan de hoek van het zaaltje, niet van het café zelf”, aldus nog Lincy. “De brouwerij zal snel het nodige doen om alles af te zetten. Nu kan iedereen gewoon door het gat naar binnen. Als alles is dichtgemaakt, kan het zaaltje ook opnieuw in gebruik genomen worden. Donderdag is er een verjaardagsfeestje voor 35 personen gepland. Ik heb er vertrouwen in dat alles tegen dan in orde komt.” In de Manpadstraat in Bellegem (Kortrijk) raakten ook twee voertuigen in de gracht door het gladde wegdek. Daar bleef het ook bij stoffelijke schade. Op fiets- en voetpaden kwamen ook enkele fietsers of wandelaars ten val nadat ze op een gladde plek weggleden. Op de spoedopname van AZ Groeninge in Kortrijk kregen ze zo’n 60 patiënten met kneuzingen of breuken over de vloer. Het interne noodplan moest geactiveerd worden waardoor extra dokters en verpleegkundigen opgeroepen worden.