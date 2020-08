Je kan nu ook kamperen aan het Vlaspark dankzij camperplaatsen op parking Damier Joyce Mesdag

06 augustus 2020

16u49 0 Kuurne Kuurne heeft nu ook een camperparking. Op parking Damier zijn twee parkeerplaatsen ingericht voor campers. “Tot nu toe konden eigenaars van mobilhomes nog niet terecht in Kuurne”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Nu kunnen ze dat wel, ideaal nu vele kampeerders in eigen land blijven deze vakantie.”

“De belangstelling voor campers groeit”, zegt Benoit. “In België zijn er meer dan 50.000 campers. Jaarlijks worden er meer dan 5.000 nieuwe voertuigen ingeschreven. Steeds vaker gaan kampeerders op zoek naar rustige plaatsen centraal in onze regio. Kuurne is de ideale hotspot. Op tien minuten fietsen van Kortrijk als citytrip. En centraal gelegen tussen R8 en E17.”

“Parking Damier is door zijn ligging hiervoor de meest geschikte locatie”, zegt Schepen van mobiliteit, Francis Watteeuw (sp.a). “Zowel het jaagpad als het centrum zijn op wandelafstand. De bezoekers kunnen genieten van de natuur in het Vlaspark, de Groene Long of het Heulebeekdomein.”

“In coronatijd dragen we onze steentje bij om ‘Staycation’ mogelijk te maken in Kuurne”, besluit schepen van Toerisme, Jan Deprez. “Voor wie van wat cultuur houdt tijdens de vakantie is er het kunstenparcours Contrei Live en de Belpopwandeling over de rol van Kuurne in de geschiedenis van de Belgische popmuziek.”