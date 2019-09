Jade Tytgat (11) is de nieuwe kinderburgemeester

van Kuurne Joyce Mesdag

16 september 2019

18u20 0

In Kuurne werd afgelopen weekend voor de 25ste keer een kindergemeenteraad aangesteld in Kuurne. Traditiegetrouw gingen alle kinderen van het zesde leerjaar van alle Kuurnse scholen vrijdag naar de stembus om een nieuwe kindergemeenteraad te verkiezen. Tijdens een verkiezingsshow zondag bepaalden de nieuw verkozen kindergemeenteraadsleden onderling tijdens een geheime zitting wie kinderburgemeester en wie kinderschepen zou worden. Jade Tytgat (11) is de nieuwe kinderburgemeester van Kuurne. Helene Vandenberghe is eerste schepen, Maxime Bostoen tweede schepen, Lewis Rassale derde schepen, Axl Bastiaen vier schepen en Emilio Yarames is vijfde kinderschepen.

Meer over Kuurne

politiek