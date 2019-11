Jaak Mingeroet, voorzitter van FCP Together Against Cancer, overleden Joyce Mesdag

25 november 2019

18u56 0 Kuurne Jaak Van Mingeroet is overleden. Hij was voorzitter van Wielerploeg FCP Together Against Cancer, een wielerploeg die jonge beloftevolle wielrenners begeleidde tot ze bij een profploeg aan de slag konden. Een deel van de opbrengst ging naar goede doelen.

Jaak kreeg begin dit jaar te horen dat hij pancreaskanker had. Bij de laatste voorstelling van de truitjes was al duidelijk dat zijn ziekte niet meer te genezen viel. Dat net iemand die vijftien jaar lang geld inzamelde om de strijd tegen kanker te steunen, zelf kanker krijgt, kan je extra pijnlijk vinden, maar Jaak niet. “Je moet het kunnen plaatsen, anders ga je eronder door”, zei Jaak in onze krant. “Dat is het leven, je hebt niet alles in de hand. Ik ben Nesten (peter van de club, die een dik jaar geleden ook stierf aan kanker nvdr.) vaak gaan bezoeken toen hij in het ziekenhuis lag. Ik had nooit gedacht dat ik zo snel zou volgen.” Jaak was 72 jaar. Hij laat een echtgenote na, vijf kinderen en negen kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op donderdag 28 november in de Sint-Michielskerk om 10 uur.