Infostand dementie op wekelijkse markt Joyce Mesdag

18 september 2019

Tijdens de wekelijkse marktdag in Kuurne heeft het Sociaal Huis, naar aanleiding van de werelddag dementie, een infostand over dementie opgetrokken. Iedereen kon er bij Sarah Claeys, thuiszorgcoördinator binnen het Sociaal Huis en Marijke Coussens, voorzitter van de ouderenraad, terecht met zijn vragen over dementie. Ze deelden doosjes uit met uitleg rond dementie en de preventie ervan. “Gemeente Kuurne werkt al jaren aan het doorbreken van het taboe rond dementie”, zegt Bram Deloof, schepen van Gezondheid en Geluk. “Enkele jaren geleden startte een werkgroep ‘dementievriendelijke gemeente’ die jaarlijks een aantal acties uitwerkt om dementie in de kijker te plaatsen. Op 21 september is het werelddag dementie en ook tijdens deze periode willen we graag wat extra aandacht vragen voor dementie. In Kuurne willen we graag onze schouders plaatsen onder deze campagne.”