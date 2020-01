Infomoment over inschrijvingsprocedure lagere school Joyce Mesdag

09 januari 2020

18u10 0 Kuurne Op 16 januari om 20u is er een infomoment in de raadzaal van het gemeentehuis over de inschrijvingsprocedure voor de lagere scholen in Kuurne.

“Er is een inschrijvings- en aanmeldingsbeleid van kracht in onze gemeente, zowel voor het gemeentelijk onderwijs, het vrij onderwijs als het gemeenschapsonderwijs”, zegt schepen Johan Bossuyt (NV-A). “Dat geld voor de inschrijving van kinderen geboren in 2018 en voor de kinderen die op 1 september naar het eerste leerjaar gaan in een andere school.” Broers en zussen en kinderen van personeelsleden krijgen voorrand, zij kunnen inschrijven van 3 februari tot en met 21 februari, daarna zijn de andere kinderen aan de beurt. Meer info over de procedure vind je op www.kieseenschoolinkuurne.be.