Infokrant krijgt make-over, burgers mogen input geven Joyce Mesdag

21 februari 2020

07u20 0 Kuurne Kuurne pakt uit met een vernieuwde infokrant. “InfoKuurne, het tweemaandelijks informatieblad van de gemeente, zit in een nieuw kleedje: een frisse lay-out maar ook nieuwe rubrieken in magazinestijl”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).

“Om goed te weten welke informatiehonger inwoners hebben, organiseerde onze communicatiedienst een enquête in 2018. Meer dan 250 respondenten namen deel. Daaruit bleek dat naast de website het infomagazine voor heel wat inwoners nog steeds de belangrijkste bron van informatie is over onze gemeente. Algemeen scoorde het informatieblad goed, 85% gaf aan het infoblad door te nemen. Het leverde ook een aantal aandachtspunten op: meer aandacht voor beleidsinfo, participatie, het verenigingsleven, foto’s en een frissere lay-out.”

Daar is de gemeente nu aan tegemoet gekomen. “De eerste InfoKuurne dateert van 1972”, zegt Benoit. “Doorheen de jaren groeide het informatieblad mee met de tijd, met upgrades in onder andere 1977, 1990 en 2010. In 2020 was het tijd voor een grote opsmuk, afgestemd op de wensen van onze inwoners in een veranderend medialandschap.”

Burgers mogen ook input leveren. “Heb je zelf een verhaal? Ken je een bijzonder plekje in Kuurne? Schuilt achter een Kuurnse gevel een bijzonder persoon die wat aandacht verdient? Of heb je een foto uit de oude doos. Laat het ons weten. Misschien kom je aan bod in het volgende magazine. “

Het nieuw infomagazine telt 24 pagina’s en verschijnt tweemaandelijks. In totaal worden 6250 exemplaren bedeeld, telkens de laatste week van februari, april, juni, augustus en oktober. Team communicatie staat in voor de opmaak en redactie. Het magazine wordt gedrukt en bedeeld door de Sint-Michielsdrukkerij.

Vanaf volgende week valt het infoblad in de brievenbus van elke Kuurnenaar.