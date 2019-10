In restaurant Gust’eaux drinkt u een glaasje toilet- of douchewater Joyce Mesdag

11 oktober 2019

15u58 0 Kuurne In restaurant Gust’eaux in Kuurne is een hoogtechnologische installatie voorgesteld waarbij zogenaamd ‘grijs’ en ‘zwart’ water terug gezuiverd wordt tot drinkbaar water.

Grijs water is water dat opgevangen wordt in de keuken. Water waarmee groenten werden gewassen bijvoorbeeld, of water waar mensen hun handen mee hebben gewassen. Zwart water is water afkomstig uit - jawel - wc’s.

Bedrijf Bosaq uit Zwijnaarde heeft een hoogtechnologische installatie ontwikkeld die dat water dus zuivert en zuivert tot drinkwater. Dat water kreeg de naam Lab’O. In Gust’eaux kan je ook een biertje drinken dat gebrouwen is met het drinkwater.

Voor de opwerking van het afvalwater tot drinkwaterkwaliteit werkt Gust’eaux samen met Tuincreatie Wouter Igodt, BOSAQ, Vlakwa en Universiteit Gent-Campus Kortrijk.