In Kuurne maken ze werk van... een gazonplan: ‘voor het welzijn van de bijen en hommels’ Joyce Mesdag

06 december 2019

17u33 0 Kuurne Gemeenten en steden maken tegenwoordig heel veel plannen: een mobiliteitsplan, een kerkenplan, een meerjarenplan,… In Kuurne maken ze binnenkort een… gazonplan.

Alle perkjes en gazons die eigendom zijn van de gemeente worden in kaart gebracht. Daarna wordt gekeken op welke manier die zones kunnen aangepast worden, zodat ze beter zijn voor de biodiversiteit in onze gemeente.

“Bijen en hommels hebben het niet gemakkelijk”, zegt schepen Francis Watteeuw (sp.a). “Nochtans zijn die dieren van levensbelang voor de mens: zij zijn het die met bestuiving ervoor zorgen dat bloemen en planten kunnen voortplanten. Ze zijn met andere woorden ook essentieel voor onze voedselvoorziening.”

Aan eindeloze vlaktes gazon hebben bijen en hommels niets. “Met kleine ingrepen kunnen we een groot verschil maken voor die dieren. Door bepaalde stroken gazon minder frequent te maaien bijvoorbeeld, zodat het gras kan ‘opschieten’ en er andere planten tussen kunnen beginnen groeien, of door klaver in te zaaien, perkjes wilde bloemen te voorzien, enz. Uiteraard kan dat niet overal. Daarom brengen we eerst in kaart waar we allemaal gazon en perkjes hebben, en daarna gaan we kijken welke actie we kunnen ondernemen om onze gemeente bij-en hommelvriendelijker te maken.”