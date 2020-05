In groepjes van 10, afstand houden en heel veel ontsmetten: KSA Kuurne organiseert als eerste jeugdbeweging opnieuw activiteiten Alexander Haezebrouck

23 mei 2020

13u31 0 Kuurne KSA Leiezonen in Kuurne is de eerste jeugdbeweging die zaterdag opnieuw activiteiten organiseerde. Ze deden dat in kleine groepjes van tien, sloegen gretig aan het ontsmetten en hielden afstand. “Het doet hen echt heel veel deugd, we focussen ons eerst vooral op wat fysieke spelletjes”, zegt leidster Justine Blondeel.

Officieel mag het nog niet, maar Kuurns burgemeester zag een opening in het ministerieel besluit. “Sporten met één vaste begeleider of trainer mag opnieuw, dat geldt ook voor verenigingen”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Dus zie ik niet in waarom dat niet zou kunnen voor de jeugdbewegingen. Daarom hebben we besloten om de publieke ruimte aan te bieden.” Bij KSA Leiezonen lieten ze die kans niet liggen. Zaterdagmorgen kwamen twee groepen van tien kinderen spelen. “De eerste groep begon om 9.30 uur, de tweede groep om 10.15 uur”, zegt leidster Justine Blondeel.

Ontsmetten

“We begonnen met de jongste groep, dat zijn de kabouters, en ik heb me vooral gefocust om wat fysieke spelletjes te organiseren. Dat doet hen duidelijk veel deugd. Bij het begin heb ik ontsmettingsmiddel op hun handen gespoten. Bij het spelletje met de ballen, heb ik de balletjes telkens opnieuw ontsmet.” Zaterdagnamiddag zijn er nog activiteiten voor de knapen, de jinghernieuwers en de hernieuwers. “We zijn ook nog aan het bekijken hoe we de zomerkampen zullen organiseren. Bij de afwas bijvoorbeeld zitten we normaal met velen samen in één pot af te wassen. Nu zullen we een ander systeem in elkaar sjorren waarbij we naast elkaar staan en afstand kunnen houden. Niet alle Kuurnse jeugdbewegingen kunnen al snel gebruik maken van de toegift door het ministerieel besluit. “Het is examenperiode en dus kunnen veel leiders zich moeilijk vrijmaken