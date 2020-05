In Flanders fields the poppies blow: waarom je klaprozen in weides en bermen ziet, maar nooit in je achtertuin Joyce Mesdag

16u20 0 Kuurne Een ritje op de R8 is dezer dagen nog net iets aangenamer, nu de bermen ter hoogte van bedrijvenpark Kortrijk-Noord in Kuurne vol staan met klaprozen. Voor wie zich al langer afvraagt waarom klaprozen op weides of in bermen groeien maar nooit in je tuin, heeft Jan Vanaverbeke van Natuurpunt Kuurne het antwoord.

“Klaprozen zijn zogenaamde pioniersplanten”, zegt Jan. “Het zijn de eerste planten die groeien in ‘verstoorde grond’, grond die omgewoeld is door werkzaamheden of door landbouwwerktuigen. Klaprozen kunnen, net als die andere pioniersoort camille, geen concurrentie aan met andere planten. Grond die dus net omgewoeld is en waar andere moeilijker groeiende planten nog geen kans maken, daar groeien klaprozen en camilleplantjes. Als je zaadjes van de klaproos uitstrooit in je tuin, tussen lavendel of andere blijvers, gaan die geen kans maken. Als je een apart lapje grond omwoelt en daar de zaadjes in uitstrooit, wel.”

Maar waarom groeiden er dan zoveel klaprozen in de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog? “De grond was er ook verstoord, door de vele gevechten en de vele bommen die er zijn gevallen.”