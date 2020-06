Hypnotherapeut (72) opnieuw voor rechter voor aanranden van 12 vrouwelijke klanten Alexander Haezebrouck

10 juni 2020

14u43 0 Kuurne Een 72-jarige hypnotherapeut uit Kuurne moest zich woensdag opnieuw verantwoorden op de rechtbank voor aanrandingen van vrouwelijke klanten. Twaalf vrouwen dienden een klacht in tegen de man. Hij wreef over hun borsten en geslachtsdeel. Enkele jaren geleden werd hij ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij twee vrouwen. Hij riskeert nu twee jaar cel

De feiten dateren van maart en april 2017. Hypnotherapeut I. V. (72) uit Kuurne stelde de vrouwen telkens drie sessies voor die op voorhand betaald moesten worden. Dat kostte 250 euro. “De eerste sessie verliep altijd zonder problemen”, pleitten de advocaten van drie slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden. “Bij de tweede en derde sessie liep het mis. Hij ging over tot een massage, wreef over hun borsten en geslachtsdeel - soms boven de kledij en soms eronder. Hij stelde ook persoonlijke vragen zoals of ze hun schaamhaar geschoren hadden.”

Bij één cliënte stond hij plots naast haar met zijn broek naar beneden. “Hij zei dat ze geen schrik hoefde te hebben omdat zijn penis niet meer snel omhoog komt”, zei de procureur. “Bij één jonge vrouw vroeg hij ook om er niets over te zeggen tegen haar lief. Het zijn allemaal kwetsbare vrouwen die met mentale of fysieke problemen kampten en als allerlaatste redmiddel beroep wilden doen op een hypnotherapeut. Hij maakte daarbij misbruik van zijn machtspositie enkel en alleen voor zijn eigen seksuele pleziertjes.”

Er werd bij hem thuis een huiszoeking verricht. Er bleken twee camera’s aanwezig in de praktijkruimte. Eén camera werd pas in 2018 geplaatst, de andere was een webcam die er al langer stond. “De beelden van de webcam werden onderzocht, maar al het filmmateriaal van de klanten die een klacht hadden ingediend bleken verdwenen.”

Ontoerekeningsvatbaar

De advocaat van de hypnotherapeut vraagt om de man ontoerekeningsvatbaar te verklaren. “Hij heeft zich twee maanden laten opnemen en is door een psycholoog, neuroloog en een psychiater. “Zij stellen vast dat hij vandaag aan een vergevorderde dementie lijdt. In hun verslag stellen ze ook dat de seksuele uitspattingen mogelijk een eerste signaal waren van beginnende dementie. Tijdens die opname maakte hij ook voortdurend ongepaste seksuele opmerkingen. Die man had voor 2017 een blanco strafregister en begaat nu plots zo’n feiten? Waarom is dat? Volgens ons omdat er een medische reden is. Het is ook jammer dat de camerabeelden van de camera die in 2018 is geplaatst waar hij geen beelden kan van wissen, nooit onderzocht zijn geweest. Misschien maakte hij wel nog slachtoffers? Maar dan zou je kunnen zien dat hij zichzelf niet onder controle heeft.”

De gerechtspsychiater onderzocht de man zes maanden na zijn opname. Hij maakte op dat de man wel degelijk toerekeningsvatbaar is en beseft dat wat hij doet fout is. “Dat gaat slechts over één gesprek die de gerechtspsychiater heeft gehad met de man”, pleitte zijn advocaat. Hypnotherapeut I. V. begrijpt de aanklachten niet. “Waarom dienen zij klacht in tegen mij?”, zei hij tegen de rechter. “Als ik een sessie doe en ze komen terug, dan waren ze tevreden. In de volgende sessie doe ik exact hetzelfde, waarom dienen ze dan klacht in? Ik begrijp dat niet. Ik besef wel seksuele handelingen tijdens zo’n sessie niet kunnen.”

De man is ondertussen gestopt met het aanbieden van hypnotherapie. Hij riskeert nu een effectieve gevangenisstraf van twee jaar. De drie burgerlijke partijen vragen in totaal een schadevergoeding van 14.000 euro. Vonnis op 24 juni.