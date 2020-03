Huis Van Wonterghem breidt caterdienst uit: niet enkel meer met oudejaar, maar het hele jaar door Joyce Mesdag

09 maart 2020

17u34 0 Kuurne Het kon al elk jaar met de eindejaarsperiode, maar nu kan het het hele jaar rond: eten afhalen bij Huis Van Wonterghem.

“Onze cateringservice draaide elk eindejaar op volle toeren”, zegt Gregory Van Wonterghem. “We kregen steeds vaker de vraag of we ook op andere momenten in het jaar konden cateren. We hebben goed nieuws voor die klanten: voortaan kunnen ze het hele jaar door eten bestellen en afhalen. We hebben daarvoor een gloednieuwe site gelanceerd waar heel eenvoudig en alles online kan besteld worden. Vanaf 30 tot 1.000 man, onze ambitie kent geen grenzen www.vanwonterghemcatering.be