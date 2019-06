Hooverphonic strafste naam in cultuurprogramma komend seizoen Joyce Mesdag

25 juni 2019

19u42 0 Kuurne De gemeente Kuurne heeft het programma voor het komende cultuurseizoen voorgesteld, het twaalfde alweer. Hooverphonic wordt ongetwijfeld de grootste publiekstrekker.

“Naast een kwalitatief goed programma, zetten we nog meer in op het comfort van onze bezoekers”, zeggen burgemeester Francis Benoit (CD&V) en Saraï Sabbe, diensthoofd Vrije Tijd. “Het voorbije seizoen hebben we onze mobiele tribune in gebruik genomen in de Kubox. Dit wordt dus het eerste volle seizoen waarin we die ten volle kunnen benutten. Daarnaast schakelen we voor het boekingsystseem over naar e-ticketing. Dat betekent dat mensen die boeken hun tickets meteen per e-mail zullen ontvangen. Ze hoeven die dus enkel nog maar af te printen.”

In het programma zitten enkele grote namen, waaronder Hooverphonic. “We zijn heel blij dat we hen konden overtuigen om, exclusief voor de regio Zuid-Westvlaanderen, naar onze Kubox af te zakken. Ook Jens Dendoncker, Ertebrekers, Jan Hautekiet, Maaike Cafmeyer, Nic Balthazar (moet nog definitief bevestigen), Kama en Herr Seele, Bobbie Traksel, Johan Heldenbergh,… staan op ons programma.”

Naast die grote namen kreeg ook Kuurns talent een plekje in de programmatie. “Opkomend Kuurns talent Dieter Allegaert, Ella Vanhaverbeke en Valérie Stalmans spelen naast andere jongeren een rol in ‘Toendra’ van Theater Antigone. Freek Quartier, regisseur van onder andere ‘De Fabeltjeskrant’ groeide op in Kuurne. Deze film komt hij graag met tekst en uitleg tonen in Kuurne. Jorka Decroubele speelt een rol in het toneelstuk ‘Romeo & Julia’. Deze voorstelling programmeren we voor de studenten van het Spes Nostra Kuurne. Neem nog halve Kuurnenaar Luc Byttebier, die samen met Dominque Van Malder het leven en de muziek van Johnny Cash naar de Kubox brengt, en je weet genoeg... seizoen 19-20 wordt overgoten met een lokale saus.”

De voorstelling vond dit jaar plaats in Brouwerij De Brabandere, net over de grens met Harelbeke. De trouwe abonnees kregen meteen ook de kans om een bezoekje te brengen aan de brouwerij.