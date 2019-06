Honden snuffelen hondenloopweide in Joyce Mesdag

05 juni 2019

Vanavond is de hondenloopweide in Kuurne officieel in gebruik genomen. Het was een werk van lange adem, maar het is er uiteindelijk tóch van gekomen. “We kregen de vraag al binnen in 2013 door twee inwoners van onze gemeente”, vertellen burgemeester Francis Benoit (CD&V), voormalig schepen Chris Delneste (CD&V) en huidige schepen van Dierenwelzijn Johan Bossuyt (N-VA). “Het idee was ons meteen genegen, maar het was niet evident om een locatie te vinden. Verschillende pistes passeerden de revue: het gebied tussen de Hulstestraat en Bavikhoofsestraat, een toekomstige groenzone in de nieuwe verkaveling in de Ezelwijk, vlakbij het speelplein langs de Boomgaardstraat… Maar overal was er wel iets waardoor het plan er afketste. Hier vlakbij Hoeve Vande Walle hebben we, achter de visvijver, een zone voorzien waar honden vrij mogen rondlopen, zonder leiband. We kiezen specifiek voor de term hondenloopzone en niet hondenloopweide, omdat het niet om een spectaculair groot terrein gaat Met de hondenloopzone bieden we honden terug de kans om ook even ronde leiband te lopen.”