Hoe moet het centrum van Kuurne er over 15 jaar uitzien? Geef je mening! Joyce Mesdag

28 augustus 2019

19u00 0

De gemeente Kuurne werkt samen met intercommunale Leiedal aan een ruimtelijke visie voor ‘Kuurne 2035’. Hoe moet het centrum van Kuurne er over 15 jaar uitzien? Hoe bouwen we een veiliger voetgangers- en fietsersnetwerk uit? Hoe zorgen we voor een leefbaar en levendig centrum? Hoe kunnen we de relatie met de Leie versterken? Het zijn allemaal vragen waar inwoners over kunnen meedenken. Meer info vind je op www.kuurne.be/2035.