Hevige rukwinden: muur appartement in aanbouw sneuvelt tegen auto LSI

14 januari 2020

00u40

Bron: LSI 0 Kuurne In het centrum van Kuurne is maandagavond rond 23u een geparkeerde auto beschadigd. Dat gebeurde toen een muurtje van een appartement in aanbouw sneuvelde door een stevige windstoot. Er raakte niemand gewond.

De 27 jaar oude Mercedes van ereschepen en eregemeenteraadslid Germain Vandesompele (71) stond in de Kerkstraat naast de werf van het appartementsgebouw in aanbouw geparkeerd, op de plek waar vroeger fietsenhandel Depyper gevestigd was. “Ik was hier op bezoek”, vertelt hij. “Plots hoorden we lawaai. De ruiten van mijn twee autodeuren en een spiegel sneuvelden toen een muurtje het na een windstoot begaf. Ook het koetswerk liep flink wat schade op. Jammer want ik ben aan mijn auto gehecht. Het voertuig is al 27 jaar oud, ik rij er zelf al 23 jaar mee. En had nog nooit een ongeval. Dan gebeurt zoiets. Nu, het kon nog erger. Er is niemand gewond.”

De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de andere muurtjes te stutten. De technische dienst van de gemeente zorgde voor afsluiting van de werf met hekkens. De aannemer zal via de verzekering moeten opdraaien voor de schade. Van een afsluiting van de werf was geen sprake. Ook burgemeester Francis Benoit kwam even de schade opmeten.