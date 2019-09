Herbert Verhaeghe brengt nieuwe single ‘Dans met mij’ uit en lanceert zwoele clip Joyce Mesdag

26 september 2019

Herbert Verhaeghe (45), de zanger en radio- en tv-presentator (Radio 2 West-Vlaanderen en Ment TV) uit Kuurne heeft zijn nieuwe single ‘Dans met mij’ uitgebracht. Het is een Nederlandstalige bewerking van de wereldhit ’Sway’ van Dean Martin, die exact 65 jaar geleden werd uitgebracht. Herbert bracht eerder al de singles ‘Déjà vu’, ‘Elisa’, ‘Topmoment’, ‘Ware Liefde’ en ‘Een ongewone reis’ uit. “Mijn vorige single ‘De radio’ was nog een lentefrisse ode aan het medium dat mij sinds zijn jeugd fascineert”, vertelt Herbert. “Voor mijn nieuwe single ‘Dans met mij’ haal je prompt je beste dansmoves boven.” Herbert neemt je in de tekst, die hij zelf schreef, mee naar een dansschool waar iedereen wel eens aan de zijde wil staan van de knappe topdanseres. De bijhorende videoclip werd gedraaid in Theater Tinnenpot in Gent en kan je bekijken op https://youtu.be/Ivvwycz8TXk. Herbert is sinds 1996 getrouwd met Elke Callens, eveneens uit Kuurne, die hij leerde kennen toen ze samen leiding gaven in de KSJ van Kuurne. Ze hebben 3 kinderen: Laura (20), Robin (18) en Anne (14).