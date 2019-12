Heraanleg Rijksweg -mét veiliger fietspad- opnieuw stap dichter Joyce Mesdag

12 december 2019

22u35 0 Kuurne De weg is nog lang, maar er is opnieuw een stap gezet richting veilig fietspad op de N36d, de Rijksweg tussen Harelbeke en Kuurne. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Francis Watteeuw (sp.a) op de gemeenteraadszitting donderdag.

“Agentschap Wegen en Verkeer is momenteel een studie aan het uitvoeren over hoe de weg daar het best wordt aangepakt. Dat AWV die studie doet, betekent dat zowel de wegenis- en de rioleringswerken gesubsidieerd zullen kunnen worden. De weg is sinds kort ook opgenomen in het bovenlokaal fietsroutenetwerk, wat betekent dat de Provincie ook nog eens een duit in het zakje zal doen. De financiële inspanning die onze gemeente zal moeten leveren, zal dus eerder beperkt zijn. Daarom staat de Rijksweg in ons meerjarenplan ook niet expliciet tussen de projecten waar we de grootste budgetten voor vrijmaken. Maar het blijft één van onze prioriteiten, en we blijven aandringen op een snelle aanpak.”