Harmonie ziet concert met de Romeo’s (voorlopig) door de neus geboord Joyce Mesdag

13 maart 2020

17u09 0 Kuurne De Koninklijke Harmonie Moed & Vlijt ziet door het coronavirus het concert dat ze zouden brengen met de Romeo’s door de neus geboord. Er waren al 350 tickets verkocht voor het optreden in Kubox Kuurne op 21 maart, en afgelopen weekend had de harmonie nog een laatste repetitie met een van de Romeo’s.

“In samenspraak met alle instanties beslisten wij om ons concert van 21 maart met De Romeo’s in de Kubox te annuleren”, klinkt het. “Er wordt met alle partijen uitgekeken naar een nieuwe datum. Eens die er is wordt die via onze facebookpagina terug meegedeeld. Tickets die al gekocht zijn, zullen overgeboekt worden naar die nieuwe datum.