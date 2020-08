Grootschalige zoekactie naar peuter (1,5) uit Kuurne ... blijkt met mama in Brussel te zijn Alexander Haezebrouck

06 augustus 2020

17u23 14 Kuurne In Kuurne is donderdagnamiddag paniek ontstaan nadat een peuter van anderhalf jaar plots vermist bleek. Het kind bleek uiteindelijk gewoon bij haar moeder in Brussel te zijn.

Het ging om een meisje uit de sociale woonwijk Spijker en Schardauw, geboren eind 2018. De politie nam het zekere voor het onzekere en zette de grote middelen in. Ze gingen op zoek met speurhonden, een helikopter en de cel vermiste personen in en rond de sociale woonwijk.

Omstreeks 17 uur werd de zoekactie afgeblazen. Het meisje bleek met haar mama in Brussel te vertoeven. De familie was daar schijnbaar niet van op de hoogte en sloeg alarm. Het meisje verkeert in goede gezondheid.