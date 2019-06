Graffiti-artiest David Duits schenkt portret van Nesten aan alle inwoners van Kuurne Joyce Mesdag

Graffiti-artiest David Deduytschaver (30), David Duits, heeft op Artmarkt afgelopen weekend een portret geschilderd van de overleden karikaturist Nesten. Hij schenkt het kunstwerk aan de gemeente Kuurne.

“Nesten zou zeker en vast aanwezig geweest zijn op Artmarkt vorig weekend. Ik dacht: ik schilder hem, dan is hij er toch een beetje bij. Normaal schilder ik geen gezichten, maar voor Nesten heb ik een uitzondering gemaakt.” David schonk zijn werk na afloop aan de gemeente. “Op voorwaarde dat ze het ergens hangen waar de inwoners van Kuurne het kunnen zien. Ik wil ook niet dat het kunstwerk verkocht wordt, dit is een cadeautje voor alle inwoners van onze gemeente.” “We zoeken een mooie plek aan de bib of ergens aan het gemeentehuis”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V), die heel blij is met het gebaar van David. “Het is een mooie hommage aan Nesten en aan ons favoriete dier, de ezel.”

Je kan steeds meer werken van David zien opduiken in het straatbeeld. Hij fleurde enkele jaren geleden nog de stationsbuurt van Izegem op met zijn werk, en sinds kort kan je ook een walvis van hem zien op een muur bij de parking van Huis Van Wonterghem in Kuurne.