Gisèle (85) blaast Peter Van de Veire van zijn sokken met haar zangtalent Joyce Mesdag

23 juni 2020

17u19 0 Kuurne Gisèle Gheskiere (85) uit Kuurne mocht in het radioprogramma van Peter Van de Veire live een liedje zingen. Dat deed ze zo goed, dat de presentator even sprakeloos was van ontroering. “Voor The Voice Senior was ik nochtans te oud”, zegt ze.

Het was al lang haar droom om eens op te treden, zegt dochter Martine Derijckere. “We vermoeden dat de vrouw van Radio 2-presentator Herbert Verhaeghe thuis over haar wens heeft verteld, en dat Herbert dat op de redactie heeft gesignaleerd. Zijn vrouw werkt in dagcentrum De Blauwblomme, waar mijn mama een paar keer per week langsgaat.”

“Te oud”

Gisèle zong haar levenslied op MNM: ‘Non, je ne regrette rien’, van Edith Piaf, voor alle studenten. Peter Van de Veire werd er sprakeloos van. Gisèle genoot van de aandacht. “Ik wilde al zolang eens optreden. Mijn kleindochter had me ingeschreven voor The Voice Senior, maar ik mocht niet meer meedoen omdat ik te oud was.”

“Als het ergens stilvalt op een feestje, dan vraagt iedereen haar altijd om een liedje te zingen”, zegt dochter Martine. “En dat doet mijn moeder altijd met heel veel plezier. Zingen is haar leven.” Je vindt het fragmentje hier.