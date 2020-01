Gestolen Toyota Land Cruiser dankzij dorpsgenoten terecht in Roncq LSI/JME

29 januari 2020

14u33

Bron: LSI/JME 0 Kuurne Een week nadat de geparkeerde Toyota Land Cruiser van kinesist Cederique Vanpraet voor zijn deur in de Generaal Eisenhowerstraat in Kuurne was gestolen, is de wagen terecht. Een koppel uit Kuurne merkte de wagen aan de afrit van de autostrade op weg naar warenhuis Auchan op.

Vorige woensdagavond werd de 9 jaar oude wagen van Cederique rond 22u voor zijn deur gestolen. Een ANPR-camera pikte de nummerplaat nog op in de Kortrijkstraat, verder ontbrak elk spoor. Cederique lanceerde via zijn Facebookprofiel, dat hij nog maar een maand geleden aanmaakte, een oproep en dat loonde. “Een koppel uit Kuurne merkte de wagen aan de afrit van de autosnelweg in Roncq op”, klinkt Cederique toch enigszins tevreden. “Hij is ondertussen naar een garage gesleept maar omdat de nummerplaat ondertussen is geschrapt, zal ik de wagen eerst naar België moeten laten vervoeren en dan opnieuw proberen in te schrijven. Dat wordt nog een hele administratieve rompslomp. Maar ik ben toch blij dat mijn auto al is gelokaliseerd. Blijkbaar rijden de dieven eerst de grens over en laten ze het gestolen voertuig daar enkele dagen staan om te zien of het getraceerd kan worden. Is dat niet het geval dan rijden ze verder.”

De Toyota Land Cruiser van Cederique was niet de eerste die in het vizier van dieven kwam in Zuid-West-Vlaanderen. Eerder was al een exemplaar in Aalbeke gestolen, maandag verdwenen ook twee dergelijke voertuigen op de parking van de Expohallen in Roeselare.