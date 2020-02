Gestolen kraslotjes doen 46-jarige man de das om: 100 uur werkstraf VHS

14 februari 2020

14u15 0 Kuurne Een 46-jarige man uit Kuurne heeft van de rechter 100 uur werkstraf gekregen voor een inbraak in café ’t Molenhof, ook in Kuurne. De man liep tegen de lamp toen hij kraslotjes wou verzilveren die gestolen werden in het café.

R.V. stond terecht voor drie inbraken in horecazaken maar voor twee daarvan werd hij vrijgesproken. Nochtans werd zijn gsm-signaal op het moment van de feiten telkens opgepikt in de buurt. Maar volgens zijn advocaat is dat ook logisch omdat zijn cliënt vlakbij woont en er dus ook regelmatig passeert. V. ontkende ook de inbrak in café ’t Molenhof. “Die krasbiljetten had hij van iemand kunnen kopen voor de helft van de prijs”, pleitte zijn advocaat. “Op dat moment besefte hij wel dat er waarschijnlijk iets niet pluis was maar de verleiding was te groot om de krasbiljetten niet te kopen.”

