Geparkeerde Toyota Land Cruiser voor deur gestolen LSI

23 januari 2020

13u23

Bron: LSI 14 Kuurne In de Generaal Eisenhowerstraat in Kuurne is woensdagavond de Toyota Land Cruiser van kinesist Cederique Vanpraet gestolen.

De diefstal gebeurde wellicht iets voor 22 uur al. “De auto stond voor de deur geparkeerd”, vertelt Cederique. “Ik merkte pas donderdagochtend de diefstal op, toen ik de kinderen naar school wou brengen. Ik verwittigde de politie. Die konden al ontdekken dat een ANPR-camera in de Kortrijkstraat het voertuig om 22 uur heeft opgemerkt.” Voor Cederique is de diefstal van de 9 jaar oude wagen een flinke streep door de rekening. “Ik heb een voertuig nodig om als kinesist patiënten te bezoeken”, klinkt het. “Als het niet snel teruggevonden wordt, zal ik me genoodzaakt voelen een ander voertuig te huren en dan te kopen vrees ik.” Volgens Cederique zijn Toyota’s vooral in Frankrijk gegeerd. Wie meer info heeft of de zwarte Toyota met het kruisteken (dat verwijst naar geneeskunde) heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van de zone Vlas.