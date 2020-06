Generale repetitie in Salons Cortina voor opening op 14 juni: ‘Alle borden op één plaats op tafel opdienen en afruimen’ Joyce Mesdag

18u20 5 Kuurne Zondag 14 juni opent Rudy Maes uit Kuurne, zaakvoerder van negen horecazaken in de ruime regio, vier van zijn restaurant-feestzalen. Om zich daar zo goed mogelijk op voor te bereiden, organiseerde hij vandaag een oefendiner met een 30-tal personeelsleden in Salons Cortina in Wevelgem. “Vandaag hebben we praktisch bekeken hoe we het gaan aanpakken”, zegt Maes. Hij hoopt de komende weken de helft van zijn normale omzet te halen.

Alle negen zaken klaar krijgen tegen zondag 14 juni, lukt niet meer. Daarom start Rudy Maes op vaderdag met Salons Cortina in Wevelgem, restaurant-feestzaal Cleen Schardauw in Sint-Eloois-Winkel en restaurant-feestzaal Kasteel d’Aertrycke en het Koetshuys in Torhout. “Van zodra het daar goed loopt, starten we ook weer in Hostellerie Klokhof in Kortrijk, Avenue Madeleine in Wevelgem, restaurant-feestzaal De Hoop in Waregem, restaurant-feestzaal Huyze Gezelle in Kuurne en restaurant-feestzaal Villa Kruiscalsyde in Pittem.”

In de meeste van die zaken werkt Maes met buffetten. “Een ruim aanbod waar onze klanten naar hartenlust van kunnen eten. Dat is de reden waarom ze normaal voor onze zaken kiezen”, zegt Maes. “Door de coronamaatregelen kunnen we geen buffetten meer aanbieden. De voorbije weken hebben we dan ook hard gewerkt aan een alternatief: wie langs komt krijgt 12 gerechtjes. Telkens mag je uit twee alternatieven kiezen. Op die manier hopen we toch de ‘buffetbeleving’ te kunnen nabootsen.”

Evident wordt het niet, en daarom hield Rudy Maes vandaag in Cortina een ‘oefendiner’. Een 30-tal personeelsleden, die werkzaam zijn in de verschillende horecazaken, kwamen vandaag aanschuiven om samen de nieuwe manier van werken te testen.

“We gaan de bestellingen telkens op een vrije hoek van de tafel plaatsen”, zegt Maes. “En dan is het de bedoeling dat de gasten de borden en glazen zelf aan elkaar doorgeven. Na afloop vragen we hen ook hun borden en glazen naar diezelfde hoek terug te schuiven. Op die manier kunnen we het contact tussen onze gasten en onze personeelsleden tot een minimum beperken. Dan vermijden we dat ons personeel telkens over elke gast moet buigen om het glas bij te vullen, of het bord te serveren of weg te nemen.”

Matthieu Spruytte, die als zaalverantwoordelijke in de verschillende horecazaken van Maes inspringt, vond het oefendiner alvast geslaagd. “Het is echt wel nuttig dat we hier met zijn allen kunnen zien hoe we het best aanpakken, en ook de laatste onduidelijkheden of probleempjes kunnen wegwerken. Het is ook de bedoeling dat we onze klanten van bij het begin ook duidelijk uitleggen hoe we gaan werken, en waarom we het op die manier doen, zodat ze weten dat we dit doen omdat het moet, niet omdat we zelf geen zin hebben om hen even grondig te bedienen als anders.”

“Ik kijk er geweldig naar uit om opnieuw aan de slag te gaan”, zegt Stephanie Breyne uit Kortrijk. “En ik ben heel blij met de manier waarop ze creatief omgaan met deze crisis. Het komt in orde.”

Rudy Maes beseft dat er nog lastige weken op hen afkomen. “Ik hoop dat we de komende weken de helft van onze normale omzet halen. Ik heb in totaal 330 mensen in dienst. We vormen één grote familie, dus ik hoop dat we zoveel mogelijk mensen aan boord kunnen houden. Maar het wordt moeilijk.”