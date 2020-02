Gemeenteraadsleden leren reanimeren, en geven zo goede voorbeeld Joyce Mesdag

24 februari 2020

19u04 0 Kuurne Rode Kruis Kuurne heeft een cursus reanimatie en AED georganiseerd voor de leden van de gemeenteraad. “Kuurne moet een hartveilige gemeente blijven. Wij geven het goede voorbeeld”, zegt burgemeester Francis Benoit.

“De samenwerkingsovereenkomst die het Rode Kruis, de brandweer en de gemeente Kuurne eerder afsloten om van Kuurne een hartveilige gemeente te maken liep eind vorig jaar ten einde”, zegt burgemeester Francis Benoit. “We hebben samen beslist om verder werk te maken van een hartveilige gemeente, zodat we ons label behouden. Daarom hebben we met het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraadsleden en de leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst een heropfrissingscursus reanimeren gevolgd.”

Vijf opleidingen

De gemeente Kuurne organiseert jaarlijks 5 cursussen reanimeren en defibrilleren (met een AED-toestel). Deze worden georganiseerd in samenwerking met de Brandweer en het Rode Kruis van Kuurne. Ruim duizend mensen volgden in Kuurne al de cursus. De volgende gratis opleiding is in Kuurne gepland op dinsdag 3 maart. Inschrijven kan via sociaalhuis@kuurne.be of 056/73 70 11. De cursus vindt plaats van 19 tot 22 uur in de brandweerkazerne.

In Kuurne zijn er 7 AED-toestellen, aan de KUBOX, het Sportpark, de Sint-Pieterszaal, de Bib, het Gemeentehuis, het Lokaal dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard en het Buurthuis ’t Senter in Sint-Katrien.