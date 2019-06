Gemeenteraad wijst eretitels toe Joyce Mesdag

26 juni 2019

In de gemeenteraad van Kuurne werden enkele eretitels toegekend. Willy Houthoofd, die van 1989 tot 2001 OCMW-raadslid was voor Vld, werd aangeduid als ere-OCMW-raadslid. Ook Jean-Pierre Lepeer, die in de OCMW-raad zetelde van 1987 tot 1995, mag zich voortaan die eretitel aanmeten. Germain Vandesompele, die van 1989 tot 1994 en 2010 tot 2018 raadslid was voor Kartel en Heerlijk Kuurne, is voortaan eregemeenteraadslid. Hij was schepen van 1995 tot 2009, en kreeg daar al de titel ereschepen voor. Eric Lemey, die ook al ereschepen was, is nu ook eregemeenteraadslid. Hij was raadslid van 1977 tot 2000 en van 2013 tot 2018. Johan Schietgat, die gemeenteraadslid was van 2007 tot 2018, is nu ook tot eregemeenteraadslid benoemd.