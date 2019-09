Gemeente vraagt raad aan burgers over hoe Kuurne er in 2035 moet uitzien “Als je een mening hebt over Kuurne dan is het nu hét moment om het te zeggen” AHK

22u01 0 Kuurne Hoe moet Kuurne er in 2035 uit zien? Die vraag stelt het gemeentebestuur zich en roept daarbij de hulp in van haar inwoners. “Enkele projecten zoals de centrumvernieuwing voeren we sowieso uit maar we vragen aan de bevolking wat ze belangrijk vinden in zo’n projecten”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).

Vanaf donderdag kan je in de bibliotheek in Kuurne terecht om de plannen van de gemeente over hoe Kuurne er in 2035 moet gaan uitzien te bekijken. Elke Kuurnenaar kan ook zijn mening geven over wat ze belangrijk vinden in zo’n project. “Dat kan door een duimpje te plakken op de infoborden op de opties die zij belangrijk vinden”, zegt burgemeester Benoit. “Je kan ook online je mening geven via de website van de gemeente.” Kuurne stelt zich verschillende vragen over projecten in de nabije toekomst zoals de centrumvernieuwing. Maar ook over vergroening van de gemeente. Hoe willen de Kuurnenaren dat de omgeving van de kerk of de omgeving van het gemeentehuis er gaat uitzien? En wat met mobiliteit? “Willen de Kuurnenaren de tramstatie als een mobipunt waar verschillende vervoersmogelijkheden zoals fiets, auto en bus samenkomen, of opteren ze toch voor iets anders? De gemeente Kuurne organiseert de bevraging over de toekomst van Kuurne samen met intercommunale Leiedal. “Eigenlijk doen we als gemeentebestuur iets wat niemand verwacht”, zegt burgemeester Benoit. “We denken namelijk op lange termijn in plaats van korte termijn. We willen de inwoners van Kuurne hier echt inspraak in geven vooraleer we starten aan alle projecten. Op die manier willen we goed nadenken over waar we met Kuurne naar toe willen”.

Borden komen ook naar buiten

De infoborden zijn vanaf donderdag tot en met 11 oktober te bezichtigen en te becommentariëren in de hal van de bibliotheek in Kuurne. De borden zullen ook tijdens de Ezelsfeesten op zaterdag vijf oktober te bezichtigen zijn buiten aan het gemeentehuis. “Op zo’n moment lopen alle soorten Kuurnenaren buiten en we weten uit ervaring dat dat een heel goed moment is om de inwoners te bevragen”, klinkt het bij Leiedal. “We willen niet alleen de mening van de bibliotheekbezoeker.” Het is de bedoeling om tegen begin volgend jaar mede door de mening van de inwoners van Kuurne een beter zicht te hebben op de planning en uitvoering van de vele werken de komende twee legislaturen.