Gemeente trakteert leiding jeugdbewegingen op lasershooting Redactie

19 oktober 2019

09u49 0 Kuurne Naar aanleiding van Dag van de Jeugdbeweging heeft Kuurne de leiders en leidsters van de vijf jeugdbewegingen die de gemeente telt, verrast met lasershooten.

“In de jeugdbeweging brengen kinderen en jongeren hun vrije tijd door en maken ze vrienden voor het leven”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Jongeren die de leiding nemen, leren de verantwoordelijkheid dragen voor een groep. Ze engageren zich om toffe activiteiten, kampen, ouderavonden en inzamelacties te organiseren en ze zijn er voor elk kind. Als gemeente Kuurne waarderen we dit engagement enorm en daarom vinden we het belangrijk om de leiding elk jaar in de bloemetjes te zetten met een leuke verrassing. Dit jaar hebben we de leidingsploegen uitgenodigd in het jeugdcentrum voor een grote lasershooting, een leuk spel met laserpistolen waar samenwerking centraal staat. Bovendien krijgen de jeugdbewegingen een pakket materiaal om het hele weekend mee te spelen.” In Kuurne kunnen kinderen zich uitleven bij KSA Leiezonen, KSA Ambroos, Chiro St-Michiel, Chiro Kierewiet (St-Pieter) en Chiro Kiekeboe (Sente).